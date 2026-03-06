Bushido-Konzert in Hamburg abgesagt! Gibt es keinen Ersatztermin?

Hamburg - Fans von Bushido (47) müssen jetzt stark sein: Das geplante Konzert des Rappers in Hamburg fällt kurzfristig aus. Eigentlich sollte der 47-Jährige am Montag, 9. März 2026, in der Barclays Arena auf der Bühne stehen. Doch daraus wird nichts.

Im Januar 2026 startete Rapper Bushido (47) mit seiner "Alles wird gut"-Tour in der Berliner Uber Arena. © Annette Riedl/dpa

Wie auf der Webseite der Arena mitgeteilt wurde, kann die Show aus "produktionstechnischen Gründen" nicht stattfinden.

Konkret heißt es: "Veranstalter und Künstler bedauern diese Entscheidung zutiefst. Die logistischen Abläufe der Tournee haben leider keine andere Lösung zugelassen."

Und es kommt noch dicker: Ein Ersatztermin für Hamburg im Rahmen der "Alles wird gut"-Tour gebe es bislang nicht.

Auch auf Instagram meldet sich der Rapper bei seinen Fans. "Das Konzert am Montag kann leider nicht stattfinden", erklärt er. Weitere Hintergründe zur Ursache nennt er jedoch nicht.

Ganz leer gehen Fans allerdings nicht aus. Wer Bushido trotzdem live sehen will, bekommt eine Alternative angeboten: Tickets für das abgesagte Hamburg-Konzert können für den Auftritt des Rappers in Berlin genutzt werden.