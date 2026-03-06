Bushido-Konzert in Hamburg abgesagt! Gibt es keinen Ersatztermin?
Hamburg - Fans von Bushido (47) müssen jetzt stark sein: Das geplante Konzert des Rappers in Hamburg fällt kurzfristig aus. Eigentlich sollte der 47-Jährige am Montag, 9. März 2026, in der Barclays Arena auf der Bühne stehen. Doch daraus wird nichts.
Wie auf der Webseite der Arena mitgeteilt wurde, kann die Show aus "produktionstechnischen Gründen" nicht stattfinden.
Konkret heißt es: "Veranstalter und Künstler bedauern diese Entscheidung zutiefst. Die logistischen Abläufe der Tournee haben leider keine andere Lösung zugelassen."
Und es kommt noch dicker: Ein Ersatztermin für Hamburg im Rahmen der "Alles wird gut"-Tour gebe es bislang nicht.
Auch auf Instagram meldet sich der Rapper bei seinen Fans. "Das Konzert am Montag kann leider nicht stattfinden", erklärt er. Weitere Hintergründe zur Ursache nennt er jedoch nicht.
Ganz leer gehen Fans allerdings nicht aus. Wer Bushido trotzdem live sehen will, bekommt eine Alternative angeboten: Tickets für das abgesagte Hamburg-Konzert können für den Auftritt des Rappers in Berlin genutzt werden.
Bushido-Konzert entfällt: Ticketpreis kann rückerstattet werden
Dort steht Bushido bereits am Samstag, 7. März, in der Uber Arena auf der Bühne. Dabei gibt es allerdings einen Haken: Fans müssen ihre Hamburg-Tickets am Veranstaltungstag direkt vor Ort an der Uber Arena eintauschen.
Möglich ist das ab 18.30 Uhr. Der Veranstalter weist außerdem darauf hin, dass die Sitzplätze von den ursprünglich gebuchten Plätzen abweichen können.
Wer die Reise nach Berlin nicht antreten möchte, kann stattdessen das Geld für die bereits bezahlten Tickets zurückfordern.
Dafür sollen sich Ticketinhaber an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Wurde das Ticket beispielsweise über Eventim gekauft, kann das entsprechende Rückabwicklungsformular auf der Website des Unternehmens genutzt werden. Dieses steht ab dem 9. März zur Verfügung.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa