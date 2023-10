So hat Tochter Aaliyah Rapper Bushido verändert

Mittlerweile haben Anna-Maria (41) und Bushido (45) sieben gemeinsame Kinder. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi Bildmontage)

Früher ging es in seinen Texten um nackte Frauen und harte Drogen. Heute schlägt Rapper Bushido auch mal deutlich sanftere Töne an.

Wie seine Frau Anna-Maria (41) in ihrer Instagram-Story verrät, war der Tag, an dem Bushido erfuhr, dass er Vater einer Tochter wird, der Wendepunkt in seinem Leben.

Die 41-Jährige erzählt ihren Fans: "Ich weiß noch, wie unendlich stolz er war, als er wusste, er bekommt eine Tochter. Er hat sich so sehr gefreut, weil er sich schon immer eine Tochter gewünscht hat."

Die achtfache Mutter erzählte außerdem: "Ich muss immer daran denken, wie stark Aaliyah, aber natürlich auch die anderen, unser, aber vor allem das Leben von Anis' [Bushidos bürgerlicher Name, Anm. d. Red.] verändert hat."