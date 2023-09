Zoff zwischen Bushido und Frank Buschmann: Es geht um Sport

Berlin/Dubai - Rapper Bushido (44) und Sport-Kommentator Frank Buschmann (58) haben sich in den sozialen Medien gezofft. Grund dafür waren die Erfolge der deutschen Basketballnationalmannschaft.

Bushido (44, l.) wurde von Frank Buschmann (58, r.) auf "X" blockiert. © Jürgen Kessler/dpa/Sebastian Willnow/dpa

Es begann vor dem Halbfinale der deutschen Basketballnationalmannschaft gegen die USA. Sportkommentator Frank Buschmann (58) schrieb kurz nach Spielbeginn auf "X" (früher Twitter): "Ich glaube zwar nicht, dass das Spiel so zu gewinnen ist, aber es ist wunderbar, was da für Sport geboten wird. Geiler Zock!!"

Am Ende setzte sich die deutsche Mannschaft dennoch durch und gewann im punktereichsten WM-Halbfinale aller Zeiten mit 113:111.

Buschmann ließ den Sieg nicht unkommentiert und schrieb erneut: "Ich glaube, die Jungs werden Weltmeister!" Die Meinung des 58-Jährigen hatte sich also innerhalb von weniger Minuten geändert.

Rapper Bushido empfand die Schnelllebigkeit von Buschmanns Meinung ein wenig irreführend und gab ebenfalls seinen Senf dazu: "Vorhin haben Sie noch geglaubt, ein Sieg wäre nicht machbar. Klassischer Wendehals."

Trotz der Tatsache, dass Bushido Buschmann höflich mit "Sie" ansprach, reagierte der Kommentator dünnhäutig und blockierte den Rapper.

Der wiederum fand das alles andere als lustig und sagte auf TikTok: "Einige Stunden später haben Sie dann wendehalsmäßig vom WM-Titel geträumt. Dann habe ich Sie als Wendehals tituliert und ich habe Sie sogar noch gesiezt in meinem Tweet. Und auf einmal merke ich am nächsten Morgen: Ich wurde geblockt. An dieser Stelle: Kein guter Verlierer, sehr schade."