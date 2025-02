Bushido und Anna-Maria feiern Jahrestag: So haben sie sich vor 14 Jahren kennengelernt

Anna-Maria (43) begleitete ihre Schwester Sarah Connor (42) damals zu Veranstaltungen und kam dort mit Bushido (46) in Kontakt. © Screenshot Instagram: anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Mit einem breiten Grinsen schaute sie in ihrer Story auf Instagram auf die vergangenen Jahre zurück.

"Wir haben uns damals auf einer Veranstaltung kennengelernt, die Nacht zusammen verbracht und sind von da an zusammen gewesen. Wenn ich sehe, was wir uns alles gemeinsam aufgebaut haben, werde ich unendlich glücklich und dankbar", so die 43-Jährige.

Anna-Maria begleitete ihre Schwester Sarah Connor (42) damals öfter zu Veranstaltungen und kam dort auch mit Bushido in Berührung.

Bereits 2023 offenbarte sie in ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie", dass sie nie gedacht hätte, Bushido jemals zu heiraten.

Doch nach der gemeinsamen Nacht habe sie ihre Meinung geändert.