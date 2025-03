Bushido spricht erstmals über Depressionen: "Sitze am Tisch und meine Zunge ist wie Blei"

Rapper Bushido (46) hat mit psychischen Problemen zu kämpfen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Schattenseiten des Lebens fanden in Bushidos Musik seit seinen Karriereanfängen in den Nullerjahren bislang nur in düsteren Geschichten über das Leben auf der Straße oder in Songs über Liebeskummer statt.

Selbst später, als der Rapper - meist zusammen mit Gattin Anna-Maria Ferchichi (43) - von der dunklen Seite ins Scheinwerferlicht von RTL-Dokus und - Podcasts überwechselte, wurde zwar freimütig das eigene Sexleben ausgebreitet, das Thema mentale Gesundheit aber eher gemieden.

Bis jetzt. In einem neuen RTL-Interview erzählte Bushido nun zum ersten Mal überhaupt, dass es bei ihm Phasen gibt, in denen sich ein dunkler Schleier über sein Gemüt und das Luxus-Leben in Dubai legt.

"Man hört auf zu reden. Ich sitze manchmal am Tisch, wir essen und meine Zunge ist wie Blei. Und es geht gar nicht darum, dass ich nicht reden will oder ich nichts zu erzählen habe, aber ich kann einfach nicht", gestand der 46-Jährige gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (61), die das Ehepaar Ferchichi und ihre sieben gemeinsamen Kinder in dem Emirat besuchte.

In solchen Momenten wird der "Ersguterjunge"-CEO, der sonst Angst vor keiner Kamera hat, laut eigener Aussage ganz introvertiert.