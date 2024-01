Bye, Bye Marc Eggers? Bill Kaulitz wird auf Bali von einem anderen geküsst!

Bali (Indonesien) - Während Marc Eggers (37) mit Skifahren beschäftigt ist, hat sich Freund Bill Kaulitz (34) auf seiner Bali-Reise eine neue Begleitung gesucht. Doch wer ist der Blondschopf an der Seite des Tokio-Hotel-Frontsängers?

Verkuschelt zeigt sich Bill Kaulitz mit einem neuen Mann an seiner Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Vor Weihnachten verkündeten Bill und Tom (34) in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass sie bis zum 10. Januar eine Pause einlegen. Für Bill ging es zum Entspannen mit Freundin und Co. auf Bali, während sein (Ex?)Liebster im Ski-Urlaub durch den Schnee stampft.

Statt seinen Schatz zu vermissen, postet Bill aber jetzt kuschlige Kussbilder mit einem anderen. Auf den Bildern ist der Sänger mit einem blonden Mann zu sehen, der ihn zärtlich auf den Kopf küsst.

Bill schmiegt sich mit einem breiten Lächeln an seine Brust. "Nach acht Jahren wieder auf Bali vereint", schreibt Bill zu dem Post.

Doch wer ist der geheimnisvolle Surferboy, der den "The Voice of Germany"-Coach so zum Grinsen bringt?

Sein Name ist Gianluca Fellini! Er ist Besitzer eines Cafés und hat ein Geschäft für Surfzubehör auf Bali gegründet. Nebenbei ist der braungebrannte Schönling auch noch leidenschaftlicher Fotograf.