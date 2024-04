Céline Dion ist unheilbar krank: So steht es um die Sängerin!

Las Vegas (Nevada/USA) - Bereits seit Längerem hat sich Céline Dion (56) aus dem Rampenlicht zurückgezogen: Die Sängerin leidet an einer seltenen Nervenkrankheit. Jetzt hat sie ihren Fans ein Gesundheits -Update gegeben.

Céline Dion (56) spricht über ihre schwere Krankheit. © Kevin Winter/Getty Images via AFP

Vor mehr als einem Jahr hatte die "My Heart Will Go On"-Interpretin ihre Fans mit einer bitteren Nachricht geschockt: Wegen anhaltender Muskelkrämpfe musste Céline Dion ihre geplante Welttournee, die sie zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, komplett absagen.

Bis heute konnte die Sängerin nicht auf die Bühne zurückkehren. Grund ist eine schwere Autoimmunerkrankung, die Ärzte vor rund zwei Jahren bei der gebürtigen Kanadierin diagnostiziert hatten: das sogenannte Stiff-Person-Syndrom.

Im Interview mit der französischen Vogue hat die 56-Jährige jetzt über ihr Leben mit der unheilbaren Krankheit und ihren neuen Alltag, fernab von gefüllten Konzerthallen, gesprochen.

"Es ist hart", gab Céline Dion im Gespräch mit der Mode-Zeitschrift offen zu. Doch sie habe sich dazu entschieden, weiter gegen die kaum erforschte Nervenkrankheit anzukämpfen, auch wenn es "eine Menge Arbeit" bedeute.

Nachdem sie anfangs häufig nach dem "Warum" gefragt habe, scheint die Künstlerin nun gelernt zu haben, mit ihrer Diagnose zu leben. An fünf Tagen pro Woche geht Dion zur Physiotherapie und zum Gesangstraining, um den schmerzhaften Muskelkrämpfen, die neben ihren Beinen auch ihre Stimmbänder belasten, den Kampf anzusagen.