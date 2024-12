Familien-Krieg geht weiter: Jetzt feuert Calantha Wollny gegen Mama Silvia zurück!

Calantha Wollny (24) hat sich zu den Vorwürfen ihrer Mutter geäußert. © Instagram/calantha_wollny_official (Screenshot)

"Ein Mensch, der dich wirklich liebt, stellt nichts über dich. Kämpft nie gegen dich, sondern mit dir. Und kennt dich genauso wie seinen eigenen Schatten", erzählt Calantha in einem Video auf ihrem TikTok-Kanal.

Was durch diese Aussagen deutlich wird: Calantha ist maßlos enttäuscht von den Äußerungen ihrer Mutter. Die Clanchefin hatte ein Schreiben veröffentlicht, in dem die 24-Jährige bezichtigt wird, in einer Ferienwohnung geklaut zu haben.

Zudem behauptet Silvia, dass ihre verstoßene Tochter eingegangene Fan-Spenden für Drogen ausgegeben hat.

Doch diese hat nun genug von den Streitereien, wie es scheint. "Statement: Ich habe zwar so, so viel zu sagen, und trotz dessen, dass ich Beweise habe, lege ich meine 'Waffen' nieder. Ich liebe viele aus meiner Familie und vor allem MEINE TOCHTER! Alles, was mit meiner Familie zu tun hat, werde ich ab sofort ignorieren – der Klügere gibt nach", schreibt Calantha zudem in der Caption des Videoclips.

Es scheint so, als wolle die Mutter der kleinen Cataleya (5) das Kriegsbeil begraben. Doch ob ihre Familienmitglieder das auch wollen?