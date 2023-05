NGEE macht Drohungen wahr: Diss-Track über Capital Bra kommt!

Nun kündigte NGEE an: Sein Diss-Track, über den die Rap-Szene die ganze Zeit spekuliert hat, wird am Donnerstag um 23.59 Uhr veröffentlicht!

Das ehemalige Mitglied von "Bra Musik" will mit diesem Song den "Untergang" von Capital Bra einleiten und über all das berichten, was er in der Zusammenarbeit mit dem 28-Jährigen erlebt hat.

Über den mit Hochspannung erwarteten Song sind auch schon erste Details bekannt. Neben der Uhrzeit der Veröffentlichung wurde auch das "Cover" bereits vorgestellt. Ein simples Polizeimann-Emoji soll das Bild des Songs "Kommisar Bra" zieren.

NGEE soll mit diesem Track vor allem über die mögliche Zusammenarbeit von Capital Bra mit der Polizei berichten.