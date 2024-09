Wegen Steuerschulden: Schätze von Capital Bra kommen unter dem Hammer

Berlin - Fiskus-Wirbel um Capital Bra (29)! Steckt Vladislav Balovatsky, wie der Rapper bürgerlich heißt, in der Kohle-Klemme? Das Finanzamt Potsdam versteigert derzeit persönliche Wertgegenstände des deutschen Rappers.

Die Gegenstände stammen offenbar aus Capis sündhaft teure Villa in Kleinmachnow bei Berlin.

Immerhin: Für eine schallisolierte Akustikkabine des Rappers gibt es bislang einen Bieter, der dafür 1.400 Euro zahlen würde. Ebenfalls am Start: eine Basketballwurfgerät von Adidas, einem Ex-Sponsor des Bratans. Das Sonderstück wird auf 4.000 taxiert. Noch bis nächste Woche Freitag läuft der Bieter-Countdown auf der Auktionsseite von Bund, Ländern und Gemeinden.

Auch für den dreizehnfachen Gold-Award für dreizehn verschiedene Gold-Singles fand sich bislang niemand, der als Startgebot 10.000 Euro hinblättern will.

Die Behörde hat fein säuberlich aufgelistet, was alles unter dem Hammer kommt.

Capital Bra (29) ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einem Bericht der "Bild" soll der Bratan Steuerschulden haben - eigentlich unvorstellbar. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Auch außerhalb der Musik rollt der Rubel.

Innerhalb von zwei Jahren machte der 26-Jährige mit seinem Eistee "BraTee" einen Umsatz von 120 Millionen Euro, auch wenn die Verkaufszahlen später einbrachen. Auch seine Gangstarella-Pizza ging im Release-Jahr 2020 stolze 9,5 Millionen Mal über den Ladentisch.

Es sind also Fragen offen. Auf eine entsprechende Anfrage des Blattes hieß es aus dem Brandenburger Finanzministerium mit Blick auf das Steuergeheimnis: keine Auskunft.

Und was sagt Capi dazu? "Bei mir ist alles sauber, ihr könnt natürlich immer überprüfen. Wir zahlen immer pünktlich. Vorsteuer und alles Mögliche. Danke schön noch einmal an das Finanzamt", äußerte sich in den sozialen Medien. "Wenn ihr ein bisschen weniger nehmen würdet, wäre krass, aber … alles gut! Ich küsse eure Augen. Schöne Grüße."