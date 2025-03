Capital Bra verkündet Ehe-Aus nach zehn Jahren: "Egal, was passiert, ich liebe sie"

Medien gegenüber hatte Capital Bra in der Vergangenheit stets betont, nicht fremdgegangen zu sein. Allerdings räumte er ein, durch seinen Job als Musiker nicht so viel Zeit für seine Frau zu haben, wie er gerne hätte.

Seine rund 3,8 Millionen Follower bat Capi, wie ihn Fans nennen, "nicht so eine große Welle" zu machen. Mit seiner Frau, die er stets aus der Öffentlichkeit heraushielt, war der "Berlin lebt"-Interpret seit 2014 in einer Beziehung.

"Es gehen Gerüchte rum, dass ich mich mit meiner Frau getrennt habe. Eigentlich geht es keinen was an, aber es ist so. Wir haben uns getrennt", verkündete der Rapper das Ehe-Aus in seiner Instagram-Story.

Capital Bra gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Rappern in Deutschland. © Uli Deck/dpa

Über seine Ex-Partnerin verliert der 30-Jährige auch nach der Trennung kein schlechtes Wort. "Es ist die Mutter meiner Kinder. Egal, was passiert, ich liebe sie. Also, ich liebe sie dafür, dass sie mir so viele gesunde Kinder geschenkt hat", betonte er in seiner Story.

Ansonsten schien der Hip-Hopper bemüht darum, der Welt zu zeigen: Seht her, mir geht es bestens. In den weiteren Storys zeigte Capital sein aktuelles Zimmer in einem Luxus-Hotel in Dubai und präsentierte seinen Waschbrettbauch am Pool.

Das Bild unterlegte er mit dem Song "New Level" des US-Rappers ASAP Ferg (36) - die Zeichen stehen auf Neubeginn.

Zu wünschen wäre es ihm, denn gute Nachrichten waren bei Capital Bra zuletzt rar gesät. Neben Ärger mit der Steuer und einem Brandanschlag auf sein Auto gab es immer wieder Gerüchte, der "BraTee"-Erfinder könnte seine Drogensucht doch noch nicht ganz im Griff haben.

Zuletzt war es still geworden um den vierfachen Papa. Der letzte Beitrag auf Instagram stammt vom 1. Mai 2024.