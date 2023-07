Cardi B bei Konzert mit Getränk beworfen: So heftig reagierte die Sängerin

Auf die Getränke-Attacke reagierte die Sängerin forsch und wütend. © TikTok/the_memes1893

Wie die New York Post berichtete, ereignete sich der Zwischenfall am Samstag während eines Auftritts im Drai's Beachclub in Las Vegas (Nevada).

Während die Sängerin ihren Mega-Hit "Bodak Yellow" performte, hob ein weiblicher Fan in der vordersten Reihe einen weißen, verzierten Becher in die Höhe, woraufhin Cardi B die darin enthaltene Flüssigkeit abbekam.

Ob die Frau mit Absicht handelte oder das Ganze nur ein unglückliches Versehen war, ist nicht ganz klar.

Nach einem kurzen Schreckmoment reagierte die Rapperin jedenfalls äußerst wütend und warf ihr Mikrofon nach der Frau. Zudem schimpfte sie laut.

Das Sicherheitspersonal griff schnell ein und sammelte das Mikrofon wieder auf. Die Frau wurde abgeführt und wahrscheinlich in einen anderen Publikumsbereich gebracht.