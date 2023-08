Carina Witthöft im Babyglück: So heißt der Nachwuchs des ehemaligen Tennisprofis

Zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren ließen natürlich nicht lange auf sich warten.

Casper Carlo Witthöft heißt der kleine Sprössling und wurde demnach schon am 18. August geboren.

Die süßen Nachrichten verkündete die 28-Jährige am Sonntag in einem Instagram-Post.

Carina präsentiert überglücklich ihren Verlobungsring. © Screenshot/Instagram/carina_witthoeft

Noch kurz vor der Geburt gab Carina Witthöft auf Instagram ihre Verlobung mit ihrem Partner Spencer bekannt.

"Yes. Cheers to forever" ("Ja. Prost auf die Ewigkeit"), schrieb sie Ende Juli zu einem Bild, auf dem sie ihren neuen Verlobungsring in die Kamera hält.



Wann das Paar dann auch offiziell Ja sagen wird, ist bislang nicht bekannt.

Zunächst einmal dürften die beiden allerdings mit ihrer neuen Aufgabe, der Elternschaft, zur Genüge ausgelastet sein.