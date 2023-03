Ex-Tennisprofi Carina Witthöft lässt Baby-Bombe platzen: "My heart is full of Love, my belly too"

Carina Witthöft (28) präsentiert ihre kleine Kugel. © Screenshot/Instagram/carina_witthoeft

Auf mehreren Bildern in ihrer Story und einem niedlichen schwarz-weiß-Foto in einem Post präsentierte die hübsche Blondine mit einem strahlenden Lächeln ihre kleine Kugel.

"My heart is full of Love, my belly too. Our little Lion is on the way" (Mein Herz ist voller Liebe, mein Bauch auch. Unser kleiner Löwe ist auf dem Weg), schrieb sie überglücklich dazu.

Wie ein ausgewählter Hashtag verrät, ist sie bereits in der 17. Schwangerschaftswoche. Vater des ungeborenen Kindes ist offenbar Spencer Werner mit dem sie gemeinsam ein Ultraschallbild in ihrer Story präsentiert.

Fans und Follower freuten sich natürlich mit dem Paar und ließen sich zahlreich mit Glückwünschen in den Kommentaren aus.

Carina begann schon im zarten Alter von fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Mit gerade einmal 14 Jahren war sie 2009 die jüngste Hamburger Damenmeisterin.

Insgesamt gewann sie zwölf Einzeltitel, davon elf auf der ITF Women’s World Tennis Tour und einen WTA-Titel. Bei den Australian Open 2019 spielte sie ihr bislang letztes Profi-Match.