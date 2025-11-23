Bei TV-Dreharbeiten zu neuer Show: Carmen Geiss bricht plötzlich in Tränen aus

Köln - Auf der Suche nach einer neuen Hoheit fürs Fürstentum Seborga (Italien) bricht Carmen Geiss (60) bei den Dreharbeiten plötzlich in Tränen aus.

Zusammen mit Robert und anderen TV-Juroren sucht Carmen Geiss (60) auf RTLZWEI nach einer Prinzessin fürs Fürstentum Seborga. © RTLZWEI

Erst vor einem Monat hatten RTLZWEI und "Die Geissens" die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, mit einem neuen Royal-Format auf Sendung zu gehen.

Dass der Start aber derart emotional werden dürfte - damit hat Carmen wohl nicht gerechnet. Ausgerechnet eine der ersten Kandidatinnen von "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" lässt bei der 60-Jährigen die Dämme brechen.

Grund dafür ist die bewegende Lebensgeschichte von Patricia (28). Als die Malergesellin aus Magdeburg sich vor der Fach-Jury vorstellt, geht es auch um ihre Kindheit.

"Ich bin die Zehnte. Die Jüngste. Und meine Mama ist nicht mehr da. So wie mein Papa", erklärt sie mit leiser Stimme voller Tränen.

Für Zweifach-Mama Carmen zu viel. Sie springt auf, nimmt Patricia fest in den Arm und lässt ihre Hand bis zum Ende der Vorstellung nicht mehr los. "Das kriegen wir hin. Du bist ein tolles Mädchen und ein starkes Mädchen."