Bei TV-Dreharbeiten zu neuer Show: Carmen Geiss bricht plötzlich in Tränen aus
Köln - Auf der Suche nach einer neuen Hoheit fürs Fürstentum Seborga (Italien) bricht Carmen Geiss (60) bei den Dreharbeiten plötzlich in Tränen aus.
Erst vor einem Monat hatten RTLZWEI und "Die Geissens" die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, mit einem neuen Royal-Format auf Sendung zu gehen.
Dass der Start aber derart emotional werden dürfte - damit hat Carmen wohl nicht gerechnet. Ausgerechnet eine der ersten Kandidatinnen von "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" lässt bei der 60-Jährigen die Dämme brechen.
Grund dafür ist die bewegende Lebensgeschichte von Patricia (28). Als die Malergesellin aus Magdeburg sich vor der Fach-Jury vorstellt, geht es auch um ihre Kindheit.
"Ich bin die Zehnte. Die Jüngste. Und meine Mama ist nicht mehr da. So wie mein Papa", erklärt sie mit leiser Stimme voller Tränen.
Für Zweifach-Mama Carmen zu viel. Sie springt auf, nimmt Patricia fest in den Arm und lässt ihre Hand bis zum Ende der Vorstellung nicht mehr los. "Das kriegen wir hin. Du bist ein tolles Mädchen und ein starkes Mädchen."
TV-Jury lobt Kandidatin für Mut und Stärke
Erst als Bewerberin Patricia den Raum verlässt, gibt es für sie kein Halten mehr. Die Kölnerin bricht angesichts der emotionalen Story selbst in Tränen aus, ringt einige Momente um Fassung.
Auch Jury-Kollege Sascha Lilic ist von den Schilderungen sichtlich bewegt und gibt der TV-Kandidatin kurz vor ihrem Abgang noch jede Menge Lob mit auf den Weg.
"Du hast dich ja im Griff. Also, du hast ja deine Lehre. (…) Und du hast dir ja auch mit der Firma und alles wahrscheinlich eine Form einer anderen Familie ausgesucht. Die dir Stärke gibt, die dir Kraft gibt, die dich unterstützt. Das zeugt schon von persönlicher Stärke."
Zu sehen ist die tränenreiche Szene bei "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ab dem 27. November (20.15 Uhr) in Doppelfolgen auf RTLZWEI.
Bereits seit Kurzem sind die Folgen des neuen TV-Formats auf RTL+ abrufbar.
