Hat sich Davina Geiss die Brüste machen lassen? Mama Carmen klärt auf
Saint-Tropez (Frankreich) - Hat sich Davina Geiss (22) einer Brust-Operation unterzogen? Zuletzt gab es viele Spekulationen um die Oberweite der Millionärstochter. Jetzt hat sich Mama Carmen (60) geäußert.
"Sie hat das gemacht, das stimmt", bestätigt die gebürtige Rheinländerin die zahlreichen Gerüchte im Gespräch mit "BILD".
Alles zu der Beauty-Operation werde es ab Januar in der neuen Staffel von "Davina und Shania – We love Monaco" zu sehen geben, wie Carmen verrät.
Leichtfertig habe sich Davina jedoch nicht unters Messer gelegt, sondern habe sich vor dem Eingriff mit der Familie zusammengesetzt und über die Vor- und Nachteile sowie eventuelle Gefahren einer solchen Operation geredet.
Für die Frau von Multimillionär Robert (61) ein absoluter Vertrauensbeweis, weshalb sie der Operation schlussendlich auch zugestimmt habe.
"Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein normalerweise, aber wir haben in der Familie darüber gesprochen", macht Carmen abermals klar.
Zweite Schönheitsoperation bei Davina Geiss mit 22 Jahren
Doch warum hat sich Davina für den Eingriff entschieden? Mama Carmen weiß Bescheid.
"Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff", so die 60-jährige Zweifach-Mama, die dann auch bei der Operation dabei gewesen sei.
Und schließlich war es auch nicht die erste Beauty-Operation bei der 22-jährigen Millionärstochter. Denn bereits Anfang des Jahres ließ sich Davina ihre Nase korrigieren.
Schon seit ihrem 17. Lebensjahr hatte die gebürtige Monegassin mit ihrer Nase gehadert, weshalb eine Korrektur schon lange ihr Wunsch gewesen war, doch ihre Eltern hielten sie lange Zeit für zu jung.
Doch dann folgte die Wende: Denn die Schwester von Shania (21) setzte sich durch und zog den angepeilten Eingriff durch. Innerhalb weniger Monate folgte nun die Brust-Operation.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot), Instagram/davinageiss (Screenshot)