Hat sich Davina Geiss die Brüste machen lassen? Mama Carmen klärt auf

Saint-Tropez (Frankreich) - Hat sich Davina Geiss (22) einer Brust-Operation unterzogen? Zuletzt gab es viele Spekulationen um die Oberweite der Millionärstochter. Jetzt hat sich Mama Carmen (60) geäußert.

Carmen Geiss (60) hat sich zu einer möglichen Brust-OP ihrer Tochter Davina (22) geäußert. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

"Sie hat das gemacht, das stimmt", bestätigt die gebürtige Rheinländerin die zahlreichen Gerüchte im Gespräch mit "BILD".

Alles zu der Beauty-Operation werde es ab Januar in der neuen Staffel von "Davina und Shania – We love Monaco" zu sehen geben, wie Carmen verrät.

Leichtfertig habe sich Davina jedoch nicht unters Messer gelegt, sondern habe sich vor dem Eingriff mit der Familie zusammengesetzt und über die Vor- und Nachteile sowie eventuelle Gefahren einer solchen Operation geredet.

Für die Frau von Multimillionär Robert (61) ein absoluter Vertrauensbeweis, weshalb sie der Operation schlussendlich auch zugestimmt habe.

"Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein normalerweise, aber wir haben in der Familie darüber gesprochen", macht Carmen abermals klar.