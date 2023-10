Carmen Geiss begibt sich ungesichert in luftige Höhe - Fans entsetzt: "Aufpassen!"

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (58) begab sich kürzlich in luftige Höhe - und das ohne jegliche Sicherung! Bei Instagram teilte die Millionärsgattin nun einen Clip, der so manchem Fan den Atem stocken ließ.

Carmen Geiss (58) schaukelte sich in einem Instagram-Clip in luftige Höhe. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Carmen Geiss ist immer wieder für eine Überraschung gut, wie ihre rund 927.000 Instagram-Fans jüngst wieder einmal feststellen durften.

Denn die Wahl-Monegassin meldete sich am Samstagabend mit einem neuen Beitrag bei ihren Anhängern, in denen diese ausnahmsweise mal nicht das aktuellste Luxus-Urlaubsdomizil oder den neuesten Sportwagen in der Geiss'schen Autosammlung präsentiert bekamen.

Stattdessen hatte Carmen einen Clip auf ihrem Kanal hochgeladen, in dem sie bewies, dass es ihr definitiv nicht an Mut mangelt!

So hatte es sich die gebürtige Kölnerin in dem Video in einer großen gelben Schlaufe gemütlich gemacht, die an einem Kran baumelte, während die Millionärsgattin einige Meter in die Höhe gezogen wurde. Dabei schaukelte Carmen beschwingt hin und her, strahlte in die Kamera und genoss die herrliche Aussicht.

"Respekt, würde mich das nicht trauen", hieß es schon kurz nach Veröffentlichung der gewagten Aktion in der Kommentarspalte des Beitrags - doch nicht jedem Fan gefiel, was er da sah!