Nach brutalem Überfall: Carmen Geiss meldet sich schwer gezeichnet und mit brüchiger Stimme

Alles in Kürze

Besonders auffällig: Ihre Stimme klingt auffällig belegt und heiser. Das sei eine Folge des Angriffs, berichtet die 60-Jährige weiter: "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden bin."

In einem kurzen Instagram-Clip auf dem Kanal "Raptastisch.net" ist die von dem Übergriff schwer gezeichnete Luxus-Lady zu sehen, wie sie das Wort an ihre Fans richtet.

Carmen und ihr Ehemann Robert (61) wurden am Samstagabend in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Unbekannten überfallen, als sie auf der heimischen Couch lagen und TV schauten.

Aus Angst um ihr Leben gab das beliebte RTL-Pärchen schließlich den Code für den Tresor heraus - und die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck in noch unklarer Höhe.