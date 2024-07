Carmen Geiss teilt neues Update: Zwei Aspekte auf Luxus-Baustelle sorgen für Entsetzen!

Saint-Tropez (Frankreich) - Das Mega-Bauprojekt von Robert (60) und Carmen Geiss (59) nimmt weiter Formen an. Bei einer Video-Führung über die Baustelle fallen den Fans aber sofort zwei Dinge auf, die für Kopfschütteln sorgen!

Carmen Geiss (59) zeigt ihren Fans den Fortschritt auf der Luxus-Villa-Baustelle in Saint-Tropez. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

In direkter Nachbarschaft zur "Villa Geissini" im Schickimicki-Hotspot Saint-Tropez haben sich die Millionäre im vergangenen Jahr noch ein zweites Grundstück gegönnt. Auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern entsteht hier nun die nächste Super-Villa.

Über den Fortschritt halten Robert und Carmen ihre Fans seit dem ersten Spatenstich mit kurzen Clips auf ihren Instagram-Kanälen auf dem Laufenden. Das jüngste Update der "Jetset"-Interpretin wird allerdings höchst kritisch beäugt.

"Hey ihr Lieben", flötet die 59-Jährige ihrer treuen Community entgegen, während sie über die Baustelle stolziert. Ein bisschen Fantasie ist natürlich gefragt, wenn Carmen erzählt, dass sie gerade in ihrer neuen Garage steht, aber nur eine graue Betonplatte zu sehen ist.

Weiter geht es den Korridor entlang. Nach ein paar Metern erklärt die High-Society-Lady: "Hier haben wir ganz, ganz viele Räume. Wir befinden uns natürlich im Keller." Ein Fingerzeig später und der Betrachter weiß: "Hier ist das Angestellten-Apartment!"

Das Hauspersonal soll in Zukunft also aus dem "Kellerverlies" operieren. Ein Aspekt, der vielen Followern übel aufstößt. "Hauptsache man sieht die Angestellten nicht, aber wehe, sie machen ihre Arbeit nicht richtig", ätzt ein User in den Kommentaren.