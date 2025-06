Nur zwei Wochen nach Überfall: Carmen Geiss meldet sich mit überraschenden Worten bei Fans

Saint-Tropez (Frankreich) - Vor zwei Wochen sind Robert (60) und Ehefrau Carmen Geiss (60) in der eigenen Luxusvilla brutal überfallen worden. Jetzt hat sich die Unternehmerin erneut bei ihren Fans gemeldet.

Kurz nach dem Überfall meldete sich Carmen Geiss bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/raptastisch_net

Dass die Kölnerin nicht lange um den heißen Brei herumredet, ist spätestens seit der Instagram-Fahndung nach den insgesamt vier brutalen und maskierten "Drecksäcken" bekannt.

Jetzt hat sich die Wahl-Monegassin allerdings mit eher ungewöhnlichen Worten gemeldet - angesichts des Zeitpunktes der heftigen Villa-Attacke.

"Langsam finde ich den Weg zurück in mein altes Leben. Ich kann nicht ewig in der Vergangenheit verharren, so schwer sie auch war", schreibt Carmen zu einer Momentaufnahme im schwarzen Kleid der eigenen Marke samt Designerhandtasche.

Woran andere Opfer von Verbrechen mitunter sehr lange arbeiten, scheint Carmen zumindest nach außen hin nach zwei Wochen gelungen zu sein: Sie hat den Überfall offenbar für sich bereits verarbeitet.

Die Aufmerksamkeit der 60-Jährigen gilt demnach einzig und allein der Zukunft.