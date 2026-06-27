Face-Lifting zu streng? Carmen Geiss auf neuem Foto kaum wiederzuerkennen

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss präsentiert sich auf Instagram in einem neuen Look. Ihre Fans sind schockiert, doch damit hat die 61-Jährige offenbar bereits gerechnet.

Carmen Geiss (61) sorgt derzeit mit einem neuen Look für Aufsehen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Zu ihrem 60. Geburtstag vor einem Jahr hatte sich die Ehefrau von Multimillionär Robert Geiss (62) eine Gesichts- und Halsstraffung geschenkt. Drei Chirurgen operierten rund acht Stunden lang und verpassten der Kult-Blondine ein neues Antlitz.

Satte 22.000 Euro hatte der Beauty-Eingriff damals gekostet. Unter anderem waren dabei auch frühere Hyaluron-Unterspritzungen wieder entfernt worden. Doch jetzt sorgt das Gesicht des TV-Stars ("Die Geissens") wieder einmal für Aufsehen.

Im Rahmen eines aktuellen Videos und Fotos auf ihrem offiziellen Kanal wirkt Carmen erneut stark verändert. Vor allem die Augenpartie sorgt bei ihren zahlreichen Followern teils für Entsetzen.

Viele sind der Meinung, dass ihre Augen plötzlich "so komisch schief" stehen würden.

Das Lifting sei in diesem Bereich "wohl etwas zu streng ausgefallen", wie es unter dem Beitrag weiter heißt. Doch Carmen wäre kein absoluter Medienprofi, wenn sie die Kritik nicht schon vorausgeahnt hätte.