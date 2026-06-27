Face-Lifting zu streng? Carmen Geiss auf neuem Foto kaum wiederzuerkennen
Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss präsentiert sich auf Instagram in einem neuen Look. Ihre Fans sind schockiert, doch damit hat die 61-Jährige offenbar bereits gerechnet.
Zu ihrem 60. Geburtstag vor einem Jahr hatte sich die Ehefrau von Multimillionär Robert Geiss (62) eine Gesichts- und Halsstraffung geschenkt. Drei Chirurgen operierten rund acht Stunden lang und verpassten der Kult-Blondine ein neues Antlitz.
Satte 22.000 Euro hatte der Beauty-Eingriff damals gekostet. Unter anderem waren dabei auch frühere Hyaluron-Unterspritzungen wieder entfernt worden. Doch jetzt sorgt das Gesicht des TV-Stars ("Die Geissens") wieder einmal für Aufsehen.
Im Rahmen eines aktuellen Videos und Fotos auf ihrem offiziellen Kanal wirkt Carmen erneut stark verändert. Vor allem die Augenpartie sorgt bei ihren zahlreichen Followern teils für Entsetzen.
Viele sind der Meinung, dass ihre Augen plötzlich "so komisch schief" stehen würden.
Das Lifting sei in diesem Bereich "wohl etwas zu streng ausgefallen", wie es unter dem Beitrag weiter heißt. Doch Carmen wäre kein absoluter Medienprofi, wenn sie die Kritik nicht schon vorausgeahnt hätte.
Carmen Geiss findet ihren neuen Look "absolut Bombe"
"Nach der ganzen Kriegsbemalung sah das Endergebnis dann so aus", kommentiert sie den Post, dem augenscheinlich eine sehr aufwendige Make-up-Session vorausgegangen war.
Mit dem Resultat ist die 61-Jährige jedenfalls mehr als zufrieden. Ihr Urteil: "Absolut Bombe!"
Ergänzend fügte die Mutter von Davina (23) und Shania Geiss (21) noch überzeugt hinzu: "Ich bin mega happy. Meine Mädels übrigens auch!"
Offenbar hatte sich die "Jetset"-Interpretin für neue Dreharbeiten so extrem herausgeputzt.
Mit negativen Reaktionen hatte sie auch schon im Vorfeld gerechnet. "Die einen werden meinen Look feiern, die anderen werden ihn – wie immer – nicht mögen", schrieb Carmen mit demonstrativer Gelassenheit.
Anschließend nahm sie ihren Hatern noch mehr den Wind aus den Segeln: "Aber das ist völlig okay. Geschmäcker sind verschieden." Ein starkes Statement, das erneut beweist, wie viel Selbstbewusstsein die Zweifach-Mama in sich trägt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot), RTLZWEI