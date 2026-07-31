Nach Nackt-Party-Eklat um Robert Geiss: Jetzt spricht Ehefrau Carmen!

Robert Geiss (62) steht derzeit wegen seines Verhaltens auf einer Haus-Party in der Kritik. © RTLZWEI

"Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch", hatte der Multimillionär zu dem Skandal-Clip geschrieben, den er selbst auf Instagram teilte. Darin lässt es sich Robert mit zwei Damen gutgehen, deren Outfits mehr enthüllten als verdeckten.

Ein frecher Klaps auf den blanken Allerwertesten sorgte für einen Aufschrei der Entrüstung. Was die Situation allerdings noch pikanter macht: Das Ganze geschah auch noch vor den Augen seiner Frau sowie den beiden Töchtern Davina (23) und Shania (21).

Wer jetzt glaubt, Carmen würde vor Eifersucht schäumen, sieht sich jedoch getäuscht. Die Kult-Blondine hielt sogar die Kamera. "Ich bin mit meinem Mann so lange verheiratet, dass ich nicht eifersüchtig bin. Ich weiß, wem sein Herz gehört. Das gehört nur mir", stellt sie gegenüber RTL klar.

Für das Paar, das seit über 30 Jahren miteinander verheiratet ist und noch viele Jahre mehr gemeinsam durchs Leben geht, seien solche Partys kein Grund zur Aufregung. Tatsächlich teilte Carmen das Video kurz darauf auch auf ihrem Profil.