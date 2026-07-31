Nach Nackt-Party-Eklat um Robert Geiss: Jetzt spricht Ehefrau Carmen!
Saint-Tropez (Frankreich) - Popo-Klatscher, Brustgrabscher, nackte Tänzerinnen: Robert Geiss (62) hat auf seiner Haus-Party mächtig die Sau rausgelassen. Viele Fans reagierten entsetzt. Jetzt bricht Ehefrau Carmen (61) ihr Schweigen!
"Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch", hatte der Multimillionär zu dem Skandal-Clip geschrieben, den er selbst auf Instagram teilte. Darin lässt es sich Robert mit zwei Damen gutgehen, deren Outfits mehr enthüllten als verdeckten.
Ein frecher Klaps auf den blanken Allerwertesten sorgte für einen Aufschrei der Entrüstung. Was die Situation allerdings noch pikanter macht: Das Ganze geschah auch noch vor den Augen seiner Frau sowie den beiden Töchtern Davina (23) und Shania (21).
Wer jetzt glaubt, Carmen würde vor Eifersucht schäumen, sieht sich jedoch getäuscht. Die Kult-Blondine hielt sogar die Kamera. "Ich bin mit meinem Mann so lange verheiratet, dass ich nicht eifersüchtig bin. Ich weiß, wem sein Herz gehört. Das gehört nur mir", stellt sie gegenüber RTL klar.
Für das Paar, das seit über 30 Jahren miteinander verheiratet ist und noch viele Jahre mehr gemeinsam durchs Leben geht, seien solche Partys kein Grund zur Aufregung. Tatsächlich teilte Carmen das Video kurz darauf auch auf ihrem Profil.
"Villa Geissini" verkommt mehr und mehr zum Sündenpfuhl
"Vertrauen, Liebe, gemeinsam lachen - und vor allem nicht eifersüchtig sein", schreibt sie dazu. Ergänzend fügt die "Jetset"-Interpretin noch hinzu: "Gerade jetzt, im letzten Drittel unseres Lebens, wollen wir jeden Augenblick genießen und einfach glücklich sein."
Abschließend zitiert Carmen noch eine kölsche Weisheit: "Man muss och jönne künne!", was so viel bedeutet wie: Man muss auch gönnen können. Das Leben sei viel zu kurz, als das man sich über derlei Kleinigkeiten aufregen müsste.
Auch wenn viele das Verhalten von Robert als "höchst problematisch" und "übergriffig" empfinden, seine Familie scheint damit kein Problem zu haben. Die "Villa Geissini" verkommt ohnehin mehr und mehr zum Sündenpfuhl.
Zu Carmens 60. Geburtstag schmissen die Geissens dort bereits eine Lack- und Leder-Party. Das Motto der wilden Sause lautete "60 Shades of Carmen". Alle Gäste durften sich damals unter anderem über Goodie-Bags mit erotischem Inhalt freuen.
Titelfoto: RTLZWEI