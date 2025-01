Protz-Anfall bei Carmen Geiss? Luxuslady wüsste ohne TV-Show nicht, "was wir alles gekauft haben"

"Ich wüsste sonst gar nicht mehr, was wir alles in der Welt gekauft haben", berichtet sie von den Vorzügen einer eigenen TV -Show.

Was ihr dabei hilft? Das Ansehen der alten Folgen ihrer RTLZWEI-Doku. Das fühlt sich für die 59-Jährige nicht nur an "wie Weihnachten", sondern hat einen ganz praktischen Nebeneffekt, wie sie gegenüber prisma.de verrät.

Mal eben im Privatjet von Monaco nach Dubai? Kein Problem für Carmen und Robert Geiss (60)! © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Göttergatte Robert (60) sieht das ähnlich. Für ihn ist es selbstverständlich, dass sein Leben von Kameras begleitet wird. Schließlich hätte die Familie "natürlich ein interessantes Leben."

Dadurch gäbe es immer wieder Momente, die man aufnehmen könne und die "wir uns dann vielleicht noch mal in zehn Jahren oder so, wenn wir dann im Schaukelstuhl sitzen, in Ruhe noch mal anschauen können". Das sei praktisch das Gleiche "wie so ein Fotoalbum", meint der Selfmade-Millionär.

An die TV-Rente denken Robert und Carmen daher noch nicht - ganz im Gegenteil! Sie wollen noch so lange weitermachen, wie die Fans sie sehen wollen. Die Reißleine werde erst dann gezogen, "wenn wir merken, dass wir irgendwann keine Einschaltquoten mehr haben. Dann wollen wir den Leuten auch nicht weiter auf die Nerven gehen", erzählt der 60-Jährige.

Bis es so weit ist, wollen sie aber weiter Spaß haben - und die gemeinsame Zeit als Familie miteinander genießen. "Wir sind viel zusammen, das ist auch das Positive", kennt Carmen die Vorteile ihres Luxus-Lebens.