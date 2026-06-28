Süß, süßer, Carmen Geiss! Diese Worte richtet sie plötzlich öffentlich an Ehemann Robert
Saint-Tropez (Frankreich) - Was für eine zuckersüße Liebeserklärung! Mit jeder Menge Emotionen hat Carmen Geiss (61) Ehemann Robert für die jahrelange Treue gedankt.
Mehr als 15 Jahre stehen "Die Geissens" schon vor der TV-Kamera und genehmigen regelmäßig ganz private Einblicke hinter die familiären Luxus-Kulissen.
Fernab von Yachten, Luxus-Partys oder teuren Familienreisen hat die 61-Jährige ihrer besseren Hälfte im Netz am Wochenende eine rührende Liebeserklärung gemacht.
"Es gibt Menschen, die kommen und gehen. Und dann gibt es diesen einen Menschen, der bleibt. Seit 44 Jahren ist es für mich das größte Geschenk, an deiner Seite zu sein. In einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, ist es alles andere als selbstverständlich, einen Menschen so lange an seiner Seite zu haben", heißt es zum Start des emotionalen Beitrags.
Statt sich bei Robert (62) für dessen Perfektion zu bedanken, gehen Carmens Worte deutlich tiefer und werden von Zeile zu Zeile emotionaler.
"Ich liebe dich nicht, weil du perfekt bist – sondern genau dafür, wer du bist. Für dein Vertrauen. Für deine Liebe. Für dein Verständnis. Dafür, dass du mich immer so angenommen hast, wie ich bin – mit all meinen Stärken, Schwächen und Macken."
Carmen Geiss will sich öffentlich bei Robert bedanken
Einen besonderen Anlass scheint es für Zweifach-Mama Carmen nicht zu geben. Stattdessen wolle sie dem Vater ihrer Töchter vor den Augen aller Fans für die jahrzehntelange Liebe danken.
"Für all das werde ich mein Leben lang dankbar sein. Heute wollte ich das einfach einmal laut sagen. Nicht hinter verschlossenen Türen, sondern genau hier. Denn viel zu oft werden nur Probleme öffentlich gemacht – ich möchte heute die Liebe feiern."
Auch an die Nörgler richtet die Kult-Kölnerin ein paar Worte.
"Und wer das nicht sehen möchte, darf gerne weiterziehen. Denn ich bin stolz darauf, meinem Mann öffentlich Danke zu sagen", stellt Carmen unmissverständlich klar.
Ihre Gefühlslage soll sich auch in Zukunft nicht ändern - das unterstreicht Carmen zum Ende hin ganz deutlich.
"Danke, dass du mich liebst, genau so, wie ich bin. Ich liebe dich – gestern, heute und an jedem Tag, der noch vor uns liegt."
Titelfoto: Georg Wendt/dpa