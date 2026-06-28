Süß, süßer, Carmen Geiss! Diese Worte richtet sie plötzlich öffentlich an Ehemann Robert

Saint-Tropez (Frankreich) - Was für eine zuckersüße Liebeserklärung! Mit jeder Menge Emotionen hat Carmen Geiss (61) Ehemann Robert für die jahrelange Treue gedankt.

Carmen und Robert Geiss gehen seit mehr als 40 Jahren zusammen durchs Leben. © Christoph Reichwein/dpa

Mehr als 15 Jahre stehen "Die Geissens" schon vor der TV-Kamera und genehmigen regelmäßig ganz private Einblicke hinter die familiären Luxus-Kulissen.

Fernab von Yachten, Luxus-Partys oder teuren Familienreisen hat die 61-Jährige ihrer besseren Hälfte im Netz am Wochenende eine rührende Liebeserklärung gemacht.

"Es gibt Menschen, die kommen und gehen. Und dann gibt es diesen einen Menschen, der bleibt. Seit 44 Jahren ist es für mich das größte Geschenk, an deiner Seite zu sein. In einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, ist es alles andere als selbstverständlich, einen Menschen so lange an seiner Seite zu haben", heißt es zum Start des emotionalen Beitrags.

Statt sich bei Robert (62) für dessen Perfektion zu bedanken, gehen Carmens Worte deutlich tiefer und werden von Zeile zu Zeile emotionaler.

"Ich liebe dich nicht, weil du perfekt bist – sondern genau dafür, wer du bist. Für dein Vertrauen. Für deine Liebe. Für dein Verständnis. Dafür, dass du mich immer so angenommen hast, wie ich bin – mit all meinen Stärken, Schwächen und Macken."