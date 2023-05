Caro Daur auf Penis-Suche im Museum: Dieses Detail fiel ihr direkt ins Auge

Derweil ist Caro Daur mal wieder in New York unterwegs. Wenn im "Big Apple" darf natürlich ein Besuch im berühmten "Metropolitan Museum of Art" nicht fehlen.

Von Ella Krum

Hamburg/New York – Derzeit ist Caro Daur (28) mal wieder in New York unterwegs. Wenn im "Big Apple", darf natürlich ein Besuch im berühmten "Metropolitan Museum of Art" nicht fehlen. Zwar wollte die selbsternannte Unternehmerin eigentlich nur die "Karl Lagerfeld Ausstellung" besuchen, blieb mit ihren Blicken dann aber doch an einem besonderen Detail hängen.

Nur gucken, nicht anfassen. Caro Daur (28) nahm ihre Instagram-Follower mit auf ihren Museums-Besuch in New York. © Screenshot/Instagram/carodaur Am Montag postete Caro Daur ein paar intime Einblicke in ihrer Instagram-Story. Und das wortwörtlich. In einem scheinbar unbeobachteten Moment kam sie einer Diadumenos ("Diademträger")-Statue aus der Spätantike sehr nah. Vor allem das nicht vorhandene Gemächt schien die Influencerin sehr zu interessieren. Fast mit der Nasenspitze berührte sie die Kronjuwelen des antiken Herren. Ihre Begleitung erwischte sie dann aber doch bei ihrer genauen Inspektion, aber Caro lachte die Peinlichkeit einfach weg. Caro Daur Caro Dauer heizt ihren Fans in diesem halbtransparenten Outfit ein Natürlich alles fotografisch und Post-würdig festgehalten. Danach ging es mit seriösen Beiträgen über die "Karl Lagerfeld Ausstellung" weiter. Nicht nur die nackten Männer, sondern auch die amerikanische Metropole an sich bringen Caro Daur immer wieder zum Schwärmen: "Es gibt immer wieder Momente, wo ich mir vorstellen könnte, hier zu leben", sagte sie erst vor wenigen Tagen.

Caro Daur auf Instagram

Caro Daur schwärmt von New York, auswandern will sie aber nicht