Caro Daur übernimmt Rolle in Netflix-Komödie: "Endlich ist es raus!"

Caro Daur wird in der deutschsprachigen Culture-Clash-Komödie mit dem Arbeitstitel "She Said Yes" zu sehen sein.

Von Ella Krum

Hamburg - In den vergangenen Wochen hat Caro Daur (29) ihren Followern auf Instagram immer wieder kleine Einblicke in ihr aktuelles Leben am Set gegeben. Nach einem erfolgreichen Casting habe sie es in einen Film-Cast geschafft, so die Influencerin damals. Verraten dürfe sie – wie sollte es anders sein – natürlich noch nichts. Doch jetzt ist klar: Sie wird eine Rolle in einer Netflix-Komödie übernehmen.

In den vergangenen Wochen gab Caro Daur (29) immer wieder Einblicke in das Leben am Set. © Screenshots/Instagram/carodaur "Endlich ist es raus", freute sich Caro Daur am Dienstagabend in ihrer Story. Die selbsternannte Unternehmerin wird in der deutschsprachigen Culture-Clash-Komödie mit dem Arbeitstitel "She Said Yes" unter anderem neben Schauspielerin Katja Riemann (60) zu sehen sein. Wen genau sie spielen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell laufen auch noch die Dreharbeiten in Istanbul, wie Netflix und die 29-Jährige selbst vor wenigen Tagen durch Eindrücke in ihrer Instagram-Story mitteilten. Caro Daur Doch keine Dates mit Caro Daur: Milliardärs-Sohn liebt eine Andere! Doch worum wird es gehen? Die in Hamburg lebende Mavi (gespielt von Beritan Balci, 25) erfährt nach einem gescheiterten Heiratsantrag, dass sie eigentlich einer "superreichen Familiendynastie" in Istanbul angehört. "Plötzlich hat sie eine riesige, verrückte Familie, eine dominante Großmutter (Meral Perin, 59) und einen ganz neuen Blick auf ihre Herkunft und ihr bisheriges Leben", so der Streamingdienst zur Inhaltsangabe. "Intrigen und glamouröse Verlockungen" sollen zudem ihre Beziehung zu Freund Can (Sinan Gülec, 29) auf die Probe stellen.

Caro Daur (3.v.r.) als Teil des offiziellen Casts für "She Said Yes". © Netflix

Caro Daur: "Dir sagen immer alle, dass du es eh nicht schaffen wirst!"