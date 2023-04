Caro und Andreas Robens verkünden Ende des Iron Diners, daraufhin hagelt es bittere Vorwürfe

Caro (45) und Andreas Robens (55) verkündeten weniger erfreuliche Nachrichten auf Instagram. © Screenshot/Instagram/Caro und Andreas Robens

"So viel zum Thema Iron Diner. Es ist Geschichte, wir haben keine Lust mehr", lauten die Anfangszeilen des dramatischen Posts.

Die neue Iron-Diner-Gaststätte wurde gerade erst am Wochenende eröffnet, nun muss sie offenbar wieder schließen. Grund dafür sei, dass sich die Auswanderer mit den neuen Pächtern Damaris Rosa und Matthias Bender nicht einigen konnten. Offensichtlich war der Streit so heftig, dass das Bodybuilder-Pärchen die Restaurantkette nun gänzlich begraben will.

"Mit Damaris und Matthias hat es nicht geklappt. Ihnen war schon nach kurzer Zeit alles zu stressig", erzählt Caro Robens gegenüber Bild. Angeblich hätte das Pächterduo per Email gekündigt.

Auf Instagram ist Caros und Andreas' Frust deutlich zu spüren: "Es ist zu deprimierend, immer an die falschen Leute zu geraten. Dachten es hätte gepasst, leider wieder nicht."