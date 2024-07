Caro Robens lehnt heiße TV-Anfrage ab: "Da kann ich auch Pornos drehen"

Andreas (57) und Caro (45) Robens in einem ihrer Ankleidezimmer. © TAG24

"Kritisieren kann man nur, wenn man besser ist. Und wer ist bitte besser als ich?", sagte Iris provokant im 2020er Sommerhaus. Für Andreas war mit ihrem verspäteten Einzug "der schlimmste Albtraum eingetreten. Ich habe noch nie so eine intrigante, hinterhältige und verlogene Frau gesehen."

Der Hass ist in geschäftlichen Angelegenheiten begründet. Es geht um ein Grundstück am Ballermann auf Mallorca, das eigentlich die Robens kaufen wollten. Die Katzenberger-Mutter, so der Vorwurf, habe sich dieses hinter dem Rücken des Ehepaares unter den Nagel gerissen.

Was wäre aber, wenn die seit Jahren von "Goodbye Deutschland" begleiteten Robens ein lukratives Angebot für eine TV-Show erhalten, in der Iris ebenfalls auftaucht?

"Das wäre natürlich fatal", sagt Andreas. "Das würde Mord und Totschlag geben, wenn ich mich mit ihr auseinandersetze. Da fängt die wieder an zu heulen, fährt ihre alte Tour, will wieder Mitleid bekommen. Immer das Gleiche mit ihr. Es hat gar keinen Sinn, dass ich über diese Frau überhaupt ein Wort sage. Ich hab keinen Bock, ihr noch eine Bühne zu geben."

Er fragt: "Soll ich meine Karriere damit beenden, dass ich in ein Format gehe und mich mit einer Iris Klein rumstreite? Hey, ich hab in Hollywood gespielt. Da bin ich auf einem anderen Level." Robens spielt im an "The Texas Chainsaw Massacre" angelehnten Kinofilm "Brute 1976" einen Mörder.