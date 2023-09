Scheidung nach dritter Hochzeit? So lustig reagieren Caro und Andreas Robens auf Trennungsgerüchte

Nur wenige Monate später scheint das Eheglück der beiden zu bröckeln - zumindest wenn man den Spekulationen im Internet und "in der Presse", wie die beiden es so schön in einem ihrer Instagram-Kommentare formulierten, Glauben schenkt. Demnach könnten Caro und Andreas nämlich schon bald die Scheidung einreichen.

Kiste statt Scheidung? © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

Wie die Wahl-Mallorquiner am gestrigen Donnerstag mit einer ordentlichen Portion Humor bewiesen: nicht viel! Der Haussegen hängt bei den beiden scheinbar alles andere als schief.

In einem der neuesten Instagram-Beiträge meldete sich Andreas mit einer witzigen Reaktion auf all die Scheidungsgerüchte der vergangenen Tage zu Wort: "Ich habe es dann lieber mal selber in die Hand genommen."

Dazu teilte er ein Foto, auf dem er mit einer Bohrmaschine in der einen und einem Deckel in der anderen Hand vor einer riesigen Kiste steht, in der niemand geringeres als seine Frau Caro liegt. Ihr Körper ist in Luftpolsterfolie eingewickelt, mit leerem Blick starrt sie in die Kamera.