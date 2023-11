Carolin Kebekus platzt auf der Bühne der Kragen: "Du sollst die Fresse halten!"

Mit einem Lächeln auf den Lippen trug die 43-Jährige schließlich ihren absoluten Lieblingskommentar vor: "Wie nervig mit Bauch und so tun, wie krass man als Frau ist, und dabei macht sie nichts. Sie steht da nur rum und labert!"

In ihrem ARD-Format griff sie diese Thematik nur allzu gerne auf. "Es gibt sehr viele Menschen, die meinen, jetzt, wo ich schwanger bin, da sollte man mich nicht mehr vor die Tür lassen!", erklärte Kebekus.

Am Donnerstag (2. November) flimmerte die erste Folge der neuen Staffel von " Die Carolin Kebekus Show " über die Mattscheibe. Es ist der erste Auftritt mit Babybauch seit der "1Live Comedy Nacht XXL".

Die 43-jährige Kölnerin will auch weiterhin auf der Bühne stehen und hat bereits eine weitere Solo-Tour für 2024 angekündigt. © Thomas Banneyer/dpa

Ihre Reaktion darauf ließ natürlich nicht lange auf sich warten. In Anlehnung an Pop-Queen Beyoncé (42) setzte sich Kebekus im Anschluss auf einem Thron unter einem Blumenbogen in Szene.

Auf diese Weise hatte das "Pussycat Dolls"-Mitglied vor einigen Jahren ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Carolin nutzte die Inszenierung, um eine Warnung an ihre Hater auszusprechen: "Erstes Gebot: Du sollst im Internet die Fresse halten."

Abgesehen von den ekligen Kommentaren im Netz könnte die Komikerin wohl kaum glücklicher sein. Nicht nur beruflich läuft es für sie nach wie vor mehr als rund, auch privat schwebt Carolin auf Wolke sieben.

Über den Mann an ihrer Seite - und damit wohl auch den Vater - kursieren zwar viele Gerüchte, offiziell bestätigt hat die 43-Jährige ihre Beziehung jedoch noch nicht.

Die Kölnerin will ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten.