Model (60) zeigt, wie sie im Real Life aussieht: "Zu Hause, kein tolles Licht, keine Posen"

New York City (New York, USA) - Ex-Supermodel Paulina Porizkova (60) hat sich in einem Instagram-Beitrag von ihrer professionellen und ihrer natürlichen Seite gezeigt. Doch vor allem demonstriert sie damit: Älterwerden kann so schön vielfältig sein!

Die 60-Jährige ist seit Mai 2023 mit dem Produzenten Jeff Greenstein zusammen und seit Juli verlobt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@paulinaporizkov (2)

Klickt man auf das zweite Bild, steht im Badezimmer eine vom Alter gezeichnete Frau in Unterwäsche. Es ist ebenfalls Porizkova, die sich nun zeigt, wie sie eben auch aussehen kann - graue Haare, schlaffe und faltige Haut inklusive.

"Zu Hause, kein tolles Licht und keine Posen", schreibt sie dazu.

Darunter blickt das Model auf ihr Leben zurück: "Das sind 60 Jahre mit manchmal gesunder Ernährung und manchmal nicht. 60 Jahre, in denen ich trainiert habe und manchmal nicht. Es sind 60 Jahre, in denen man lernt, was funktioniert und was nicht. Gerade, wenn ich glaube, ich habe es verstanden, ändert sich alles und alles fängt von vorne an."

Sie selbst habe mit steigendem Alter verstanden, wie wichtig die Lektion sei, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.

Für ihren ehrlichen Post erhält Porizkova jede Menge Zuspruch in den Kommentaren. Schauspielerin Selma Blair (53) schreibt beispielsweise: "Wunderschön."