Carolin Kebekus verrät: So lange lag sie vor der Geburt im Krankenhaus

Carolin Kebekus (44) wurde Ende Januar zwar erstmals Mama, hält ihr Kind allerdings komplett aus der Öffentlichkeit.

In gewohnter Manier - nämlich auf der Comedy-Bühne - hat sich die Kölnerin in einem Ausschnitt in den sozialen Netzwerken jüngst über die Geburt geäußert.

Was viele ihrer Fans bislang hingegen nicht wussten: wie lange die gebürtige Bergisch Gladbacherin sehnsüchtig auf die Geburt wartete.

"Ich kam in den Kreißsaal und dachte mir: 'Oh, cool'", erinnert sie sich spaßig zurück. Einziges Problem an der Sache: Ihr Kind hatte es offenbar überhaupt nicht eilig.

"Ich war so scheiße lang in diesem Krankenhaus. [...] Leute haben ihre Kinder gekriegt und sind danach nach Hause gefahren", gab sie mit frustrierter Miene bekannt. Von ihrem kleinen Stöpsel war dagegen noch nichts zu sehen.

Sehr zum Leidwesen der Komikerin! Die hatte sich nämlich eigentlich auf eine fixe Entbindung und Rückkehr in die eigenen vier Wände gefreut.