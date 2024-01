Wegen Protesten gegen Rassismus: Carolin Kebekus mit klarer Forderung

Köln - Mit klarer Kante hat Comedian Carolin Kebekus (43) die derzeitige Protestwelle gegen Rechtsextremismus in Deutschland unterstützt.

Schon regelmäßig hat sich Carolin Kebekus für gesellschaftspolitische Themen eingesetzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir alle, die wir unsere freie und offene Gesellschaft so schätzen und lieben, müssen nun zusammenstehen, um den Rechtsruck zu stoppen", sagte die Komikerin und Fernsehmoderatorin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Die Zeichen sind unmissverständlich: Wenn wir jetzt nicht handeln, wird unser Land bald ein anderes sein. Dies müssen wir verhindern!"

In zahlreichen deutschen Städten demonstrierten am Samstag Menschen gegen rechts und die AfD.