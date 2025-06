Bei Konzert von Jan Böhmermann: Elton von Security abgeführt

Hamburg - Am vorletzten Juni-Wochenende hat Jan Böhmermann gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld zum ersten Mal auf den großen Festivals Hurricane und Southside gespielt. Trotz anfänglicher Sorge, ob überhaupt irgendwer zu den Auftritten erscheint, zeigte sich der 44-Jährige in seinem Podcast "Fest & Flauschig" restlos begeistert vom Publikum und der neuen Erfahrung. Er seien jedoch auch gleich zwei unerwartete Dinge passiert, wie er im Gespräch mit Olli Schulz (51) erzählte.

Elton (54) wurde bei Jan Böhmermanns Konzert auf dem Hurricane-Festival von Sicherheitsleuten weggeführt. Vorher soll er probiert haben, auf die Bühne zu klettern. © Thomas Banneyer/dpa

"Beim Hurricane ist noch eine Sache passiert, die ich bislang noch nicht öffentlich erwähnt habe", so Böhmermann in der aktuellen Podcast-Folge "Bis die Welt sich optimiert hat, will ich nichts mit ihr zu tun haben".

"Ich hatte einen Störer im Publikum: Jemand hat versucht, aggressiv auf die Bühne zu kommen und wurde dann von zwei Sicherheitsleuten, die unten dann standen, weggezogen. Und zwar ziemlich ruppig."

Dieser Störer war kein Unbekannter, wie der "ZDF Magazin Royale"-Moderator weiter erzählte. "Ich habe gemerkt, dass irgendwas los ist. Also jemand ist über die Absperrung gesprungen und es gibt Unruhe. Ich war gerade auf diesem Steg vorne und gucke dann links und merke, es war fucking Elton".

Warum der 54-Jährige zu ihm auf die Bühne wollte, wisse Böhmermann bis heute nicht. "Als Erstes habe ich gedacht: Für welche Fernsehsendung ist der hier? [...] Er wollte mich umarmen und wurde dann aber von den Securitys einfach weggeführt."

Olli Schulz klärte seinen Podcast-Partner daraufhin erst mal auf, dass Elton jedes Jahr auf dem Hurricane sei und bestimmt für einen seiner Livestreams kurz 'Hallo' sagen wollte. Elton selbst hat sich bis jetzt noch nicht zu dem Vorfall geäußert.