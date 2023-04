Goodbye Deutschland? Diese deutsche Schauspielerin denkt übers Auswandern nach

Auswanderungspläne: Schauspielerin Caroline Beil denkt mit ihrem Mann über ein Leben abseits ihrer deutschen Heimat nach.

Von Alice Nägle

Hamburg/Berlin – Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil (56) spielt offenbar mit dem Gedanken auszuwandern. Warum es nicht immer Deutschland sein müsse, verriet sie in einem Interview.

Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil (56) kann sich vorstellen mit ihrer Familie zukünftig im Ausland zu leben. © Screenshot Instagram/Caroline Beil Eigentlich lebt Caroline Beil mit ihrem Mann, Kieferchirurg Philipp Sattler (40) und den beiden Kindern, glücklich in einem Haus am Rand von Berlin. Doch trotz ihres idyllischen Lebens im Grünen, plage die Moderatorin ab und zu das Fernweh, wie sie in einem Interview mit der aktuellen GALA verriet. Man könnte meinen, als gebürtige Hamburgerin ist das deutsche Wetter für die Schauspielerin gut auszuhalten. Doch gerade das scheint wohl auch ein Grund zu sein, weshalb sie über ein Leben außerhalb von Deutschland nachdenkt. Denn gerade warmes Wetter ist das, was sie und ihr Mann so lieben, erklärte sie. Promis & Stars Badmómzjay macht Chris Brown Konkurrenz und heizt Fans mit Lapdance ein Grundsätzlich mangle es den beiden wohl nicht an kreativen Ideen hinsichtlich ihrer Zukunftspläne. Über eine Auswanderung nachzudenken, scheint also eine davon zu sein.

Auswanderungspläne sorgen für Diskussionen mit ihrem Ehemann

Caroline Beil (56) und ihr Mann Philipp Sattler (40) denken über eine gemeinsame Zukunft weit weg von Deutschland nach. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa Das Ehepaar führe grundsätzlich eine sehr harmonische Beziehung. In den wesentlichen Dingen herrsche meistens auch Einigkeit. Das machte sich im Interview ebenfalls bemerkbar. Die beiden schienen auch während des Gesprächs viel miteinander zu lachen und ganz automatisiert die Sätze des jeweils anderen zu vervollständigen. Trotzdem sei auch bei dem glücklichen Ehepaar nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Zwar würden sie sich generell das Gleiche wünschen, was den Wohnsitz abseits ihrer deutschen Heimat angehe, dennoch hätten der Mediziner und die Schauspielerin auch mal Meinungsverschiedenheiten. Promis & Stars ESC-Kult-Kommentator Peter Urban wird heute 75 Vor allem bei der Wunschheimat im Ausland gäbe es Diskussionsbedarf, wie Caroline im Interview weiter offenbarte. Während sie sich wohl gerne zukünftig in Südfrankreich niederlassen würde, käme für ihren Mann eher ein Dolce Vita in Italien infrage. Ein Hotel in Thailand zu eröffnen oder in eine Blockhütte in Kanada zu ziehen, schwebe dem Zahnarzt allerdings auch im Kopf herum.

So bringt das Paar auch im Alltag frischen Wind in die Ehe

Das Paar hält seine Ehe mit regelmäßigen Kurztrips frisch. © Screenshot Instagram/Caroline Beil Neben den gemeinsamen Auswanderungsplänen mit Söhnchen David (13) aus Carolines früherer Beziehung mit Pete Dwojak (41) und der gemeinsamen Tochter Ava (5), haben die beiden einige Tricks auf Lager, wie sie sich im Alltag nicht nur als Eltern, sondern weiterhin auch als Paar fühlen könnten. Auch hier scheint sich ihre Reiselust bemerkbar zu machen. Ihr Gatte Philipp Sattler verriet im Interview, dass er mit seiner 16 Jahre älteren Frau gerne einfach mal für eine Nacht oder ein Wochenende ins Hotel abhaue. Das müsse nicht mal weit weg sein. Um sich aus den täglichen Routinen zu befreien, reiche wohl auch ein Kurz-Trip in die eigene Stadt. Allgemein hätten die beiden auch mit zwei Kindern noch Freude an Neuem. Und das am besten jetzt und gleich. Der Schauspielerin sei es nämlich vor allem wichtig, dass all die schönen Ideen und Pläne nicht bis zur Rente aufgeschoben werden.