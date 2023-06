Caroline Beil: Mutter sein mit 56 ist "ziemlich anstrengend"

Caroline Beil (56) ist mittlerweile Mutter einer sechsjährigen Tochter. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Vor sechs Jahren änderte sich die Welt der damals 50-jährigen Caroline Beil auf einen Schlag. Kurz nach ihrem 50. Geburtstags durfte sie sich über einen positiven Schwangerschaftstest freuen.

Mittlerweile ist die kleine Ava schon sechs Jahre alt und kommt demnächst in die Schule. Wie Caroline Beil im Interview mit "t-online" offenbarte, war die Zeit bis dahin nicht immer einfach: "Ein kleines Kind zu haben ist auch ziemlich anstrengend!"

Die 50-Jährige ließ außerdem durchblicken, dass sie unheimlich glücklich ist, so spät doch noch Mutter geworden zu sein, doch der Mama-Alltag auch so eine Tücken hat: "Die ersten Jahre waren echt hart. So süß das immer ist, aber es ist so scheiße anstrengend."

Mittlerweile hat sich alles wieder ein wenig entspannt, denn die kleine Ava ist nun viel selbstständiger und kann sich auch alleine beschäftigen. Vor allem das ins Auto setzen und das Anschnallen, erfordert sehr viel Geduld.