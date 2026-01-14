"Dann kommt sie mal richtig aus dem Ar***": Triezt Andreas Robens seine Frau zum Erfolg?

Mallorca - Caro Robens (47) will ihren Körper noch einmal so richtig auf Vordermann bringen und an einer Bodybuilding-Meisterschaft teilnehmen. Einer unterstützt sie dabei ganz besonders: Ehemann und Krafttraining-Liebhaber Andreas: "Dann kommt sie noch mal richtig aus dem Ar***", freut sich der 59-Jährige in einer neuen Folge " Goodbye Deutschland ". Verlangt er zu viel?

Andreas Robens (59) freut sich über das neue Sport-Ziel seiner Frau Caro (47). © Screenshot/RTL+

Das erste Mal stand Caro 2018 bei den spanischen Meisterschaften auf der Bühne und versuchte, sich gegen andere muskulöse Frauen durchzusetzen. Damals flog die gebürtige Wuppertalerin schon in der Vorrunde raus.

Voller Motivation und mit ihrem Mann als Personal Trainer zog die Blondine fünf Monate intensives Training durch und ging 2019 erneut an den Start. Doch auch diesmal reichte es nicht für den Titel.

"Eigentlich habe ich mir geschworen, ich mache das nie wieder", sagt Caro. Sie plant, dieses Jahr wieder an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen. Andreas feiert das Ziel für das neue Jahr 2026.

Während die beiden alte Bilder in ihrem Haus auf Mallorca anschauen, schwärmt er vom früheren Körper seiner Frau: "Das ist die beste Form deines Lebens gewesen."