"Dann kommt sie mal richtig aus dem Ar***": Triezt Andreas Robens seine Frau zum Erfolg?
Mallorca - Caro Robens (47) will ihren Körper noch einmal so richtig auf Vordermann bringen und an einer Bodybuilding-Meisterschaft teilnehmen. Einer unterstützt sie dabei ganz besonders: Ehemann und Krafttraining-Liebhaber Andreas: "Dann kommt sie noch mal richtig aus dem Ar***", freut sich der 59-Jährige in einer neuen Folge "Goodbye Deutschland". Verlangt er zu viel?
Das erste Mal stand Caro 2018 bei den spanischen Meisterschaften auf der Bühne und versuchte, sich gegen andere muskulöse Frauen durchzusetzen. Damals flog die gebürtige Wuppertalerin schon in der Vorrunde raus.
Voller Motivation und mit ihrem Mann als Personal Trainer zog die Blondine fünf Monate intensives Training durch und ging 2019 erneut an den Start. Doch auch diesmal reichte es nicht für den Titel.
"Eigentlich habe ich mir geschworen, ich mache das nie wieder", sagt Caro. Sie plant, dieses Jahr wieder an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen. Andreas feiert das Ziel für das neue Jahr 2026.
Während die beiden alte Bilder in ihrem Haus auf Mallorca anschauen, schwärmt er vom früheren Körper seiner Frau: "Das ist die beste Form deines Lebens gewesen."
Caro lässt sich neue Brustimplantate einsetzen
Um auf dem Siegertreppchen zu stehen, heißt es die nächsten Monate: Diäten, Training und eine Menge Disziplin. Doch Caro ist mit 47 nicht mehr die Jüngste und hat inzwischen mehrere körperliche Schwachstellen.
Neben kaputten Knien und überschüssiger Haut sind seit der Pandemie auch ein paar mehr Kilos dazugekommen. "Die hat auf dem Sofa gesessen und Pralinen gefressen. Die sah aus wie ein Michelinmännchen", erzählt Andreas in gewohnter Manier.
Der langsamere Muskelaufbau und die Kilos mehr auf den Hüften sind jedoch nicht die einzigen Herausforderungen. Caro lässt sich nämlich noch neue Brustimplantate einsetzen und muss deshalb das Training unterbrechen.
"Wenn das schlecht läuft, ist das Projekt im Arsch", fürchtet Andreas um die Teilnahme seiner Herzdame am Bodybuilding-Event.
Die neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" vom Montag könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen.
Titelfoto: Screenshot/RTL+