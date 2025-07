Cathy Hummels am Ballermann: Ryanair-Frust und Happy-End-Verwirrung

Mallorca (Spanien) - Cathy Hummels feiert am heutigen Donnerstag ihr Debüt auf der Bühne des Bierkönigs. Zusammen mit Calvin Kleinen (33) will sie der Menge einheizen. Dafür musste sie allerdings erst einmal nach Mallorca kommen.

Zunächst galt es allerdings, ein anderes Problem zu lösen: "Jetzt haben wir kein Taxi bekommen, weil wir so viele Koffer haben", meldete sich Hummels wenig später nochmals bei ihren Fans. Immerhin: Es konnte zügig ein Kleinbus aufgetrieben werden.

Ob das Einchecken im Hotel problemlos vonstattenging, teilte Hummels zwar nicht mit, ein kleines Happy End gab es aber auf jeden Fall. "So, es ist so weit, meine Lieben. Ich bin zum ersten Mal hier am Ballermann. Also das ist wohl der Ballermann?", blickte Hummels leicht verwirrt aufs Meer. Ihr Zwischenfazit: "Ganz ehrlich, es ist wunderschön hier."