Kuschel-Date für Cathy Hummels: "Endlich ein Mann in meinem Leben"

Alles in Kürze

"Da ich ja eh keinen Mann habe außer meinen Sohn, habe ich mir gedacht: Oh, das ist doch schön, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe", schildert die gebürtige Dachauerin, zu der sich inzwischen auch noch ein zuckersüßer Welpe gesellt hat.

Trotz des Altersunterschieds habe sie spontan ein "Date für drei Tage" mit Snow, so der Name des Vierbeiners, ausgemacht. "Da bin ich zu Hause und seine Mama hat Lust, mal ein bisschen Me-Time zu verbringen." Für Hummels die ideale Gelegenheit.

Beim Alter muss die 37-Jährige selbst schmunzeln. "Der ist dann drei Jahre [alt], das heißt - okay - 21."

"Mein neuer Freund, endlich ein Mann in meinem Leben", erklärt Hummels in einer Story. Neben der Influencerin und Moderatorin hat es sich ein Husky bequem gemacht, lässt sich seelenruhig kraulen.

Welch positiven Einfluss die Zeit mit Snow auf sie hat, erklärt Hummels in einer weiteren Story. "Nach einer Stunde Kuscheln ist der Tank voll." Am Wochenende passe sie dann alleine auf. An Streicheleinheiten wird es nicht mangeln.