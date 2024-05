Cathy Hummels erklärt am Muttertag: Diese Worte sollte man besser NICHT zu einer Frau sagen!

München - Kompliment oder absolutes No-Go? Nicht alles, was gut gemeint sein mag, kommt beim Gegenüber auch so an. Cathy Hummels (36) hat eine klare Meinung - und hält am Muttertag mit dieser wie gewohnt nicht hinter dem Berg.

Cathy Hummels (36) hat eine ganz klare Meinung. © Marcus Brandt/dpa

Sonderlich lange redet die gebürtige Dachauerin in ihrem derzeit neuesten Beitrag auf Instagram dabei gar nicht um den heißen Brei herum. Nach einem Muttertagsgruß kommt Hummels sofort zur Sache.

Sie stellt an alle Mütter gerichtet die Frage, ob diese schon viele Komplimente bekommen hätten und ob folgender Satz darunter gewesen sei: "Wow, für 'ne Mom siehst du echt gut aus. Könntest jünger sein."

Danach wendet sich die 36-Jährige an alle Männer in ihrer Followerschaft und erklärt: "Das ist kein Kompliment, auch wenn ihr es meistens so meint."

Sie selbst habe noch in ihrem Leben nie zu einem Vater gesagt, dass dieser sich für einen Dad "gut gehalten" habe. "Wieso ist das kein Kompliment? Ganz einfach. Das Kompliment in Bezug auf das Aussehen wird auf das Alter oder den Lebensumstand reduziert."

Und weiter: "Das heißt, durch diese so formulierte Aussage impliziert man, dass man besser aussieht als es für eine Mutter in diesem Alter üblich ist." In Hummels' Augen ist das ein Unding - und zwar ungeachtet der Intention, die dahinter stecken mag.