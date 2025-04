Cathy Hummels gehackt und erpresst! "Ich hatte solche Angst"

Cathy Hummels (37) hat mit ansehen müssen, wie ein Hacker ihr Konto zum Verkauf anbot. © Angelika Warmuth/dpa

"Ich wurde gehackt, und ich hatte 24 Stunden keinen Zugriff auf meinen eigenen Instagram-Account", berichtet die 37-Jährige in einem am Samstagmorgen veröffentlichten Video auf Instagram.

Der Hacker habe Zugriff auf ihren Feed und ihre privaten Nachrichten gehabt. "Er war der Herr über meinen Account", so Cathy.

"Er hat mich erpresst, wollte mindestens 4000 Euro, und wenn ich das nicht sofort bezahle, würde er meinen Account verkaufen", schildert Hummels ihren Followern.

"Leute, und nicht nur das: Er hat auch öffentlich in meine Bio geschrieben, dass mein Account, mein Cathy-Hummels-Account, zum Verkauf steht. 'It's for sale' stand da."