Cathy Hummels erstattet Anzeige gegen Schwager: Profil und E-Mails gelöscht

München - Influencerin Cathy Hummels (38) hat Anzeige erstattet, nachdem ihr LinkedIn-Profil und mehrere Mails gelöscht worden sein sollen.

Cathy Hummels wehrt sich gegen einen virtuellen Übergriff und hat Anzeige erstattet. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Ich kann bestätigen, dass ich Strafanzeige erstattet habe", teilte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. "Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, werde ich mich zu den Vorwürfen und den Hintergründen nicht äußern", so Cathy.

Die an der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern ermittelt wegen des Anfangsverdachts auf Datenveränderung und Computersabotage gegen einen Mann, der zeitweise Zugang zu ihren Passwörtern hatte, wie der stellvertretende Leiter der Zentralstelle, Thomas Goger, erläuterte.

Der Tatverdächtige soll "im Mai 2026 unberechtigt E-Mails und das LinkedIn-Profil" gelöscht haben. Informationen der "Bild-Zeitung" zufolge soll es sich bei dem Verdächtigen um den Mann von Cathys Schwester Vanessa (36) handeln.

Der 35-Jähriger soll Zugang zu sensiblen Daten der Influencerin gehabt haben und dabei ihr Vertrauen missbraucht haben. Eifersucht soll dabei als Motiv eine Rolle gespielt haben.