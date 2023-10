Cathy Hummels im Kleidchen: Viel Haut und eine klare Botschaft!

Cathy Hummels (35) hat sich auf Instagram eine beachtliche Followerschaft aufgebaut - und gewährt unter anderem auch Einblicke in ihr Privatleben. © Henning Kaiser/dpa

Das wird einmal mehr bei ihrem neuesten Beitrag vom heutigen Samstagmittag deutlich. Zu sehen ist die Influencerin und Moderatorin, die für RTLZWEI vor der Kameralinse steht, in diesem auf insgesamt drei Schnappschüssen in einem luftigen roten Kleid.



Sie gehe eine "Runde zum Discounter einkaufen", schreibt Hummels zu ihren Bildern und fügt im Anschluss noch ergänzend an: "Je 'billiger' die Optik des Looks, desto 'billiger' die Rechnung, oder?"

Es handelt sich um eine Anspielung auf die Kritik, die manche Nutzerinnen und Nutzer der Plattform im Zuge eines inzwischen mehr als zwei Wochen zurückliegenden Beitrags geäußert hatten, in dem Hummels erklärt hatte, beim Discounter einkaufen zu gehen - und das sehr zum Unmut von einigen in einem kurzgeschnittenen bauchfreien Oberteil tat.

Zusätzlich zu dem kleinen Seitenhieb in Frageform untermauert die 35-Jährige das, was sie zuletzt unter anderem beim Kampf gegen Hassbotschaften im Netzt mehrfach betont hatte: "Es ist egal, was andere sagen." Wichtig sei nur, was man selbst sage.