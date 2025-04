Cathy Hummels erklärt heftigen Hackerangriff auf Insta: "Es war wirklich krass"

Cathy Hummels (37) ist das Opfer eines Hackerangriffs geworden. Für rund 24 Stunden hatte sie keine Kontrolle über ihren Instagram-Account. © Tobias Hase/dpa

"Ich konnte das gar nicht glauben, dass wirklich mein Instagram-Account, meine Identität, dass sich da jemand reingehackt hat. Das war unfassbar", erklärt die gebürtige Dachauerin in einem Beitrag vom Dienstagabend auf ihrem Profil zum Vorfall.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Den genauen Ablauf schildert die Ex-Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (36) wie folgt: "Also es war wirklich krass. Ich saß am Abend, es war glaube ich gegen 18 Uhr, am Küchentisch, habe ein bisschen Mails gemacht. Auf einmal kam eine E-Mail und mir wurde angezeigt, dass sich jemand aus Mumbai auf meinem Instagram-Account eingeloggt hat."

Man habe dann bekanntermaßen die Möglichkeit, den Login selbst zu bestätigen oder zu verneinen.

"Daraufhin habe ich mein Handy genommen und habe mir gedacht: 'Um Gottes willen, was ist da passiert?'" Anschließend loggte sich Hummels auf ihrem Smartphone bei Instagram ein. "Auf einmal ist dann dieser Anmeldeversuch aufgeploppt."

Sie habe selbigen verneint. "Da wusste ich aber nicht, dass der Hacker schon längst drin war. Und deswegen habe ich dann natürlich sofort mein Passwort geändert." Das sei aber ein großer Fehler gewesen. "Somit hatte der Hacker mein altes Passwort und mein neues Passwort." Innerhalb weniger Sekunden sei sie aus ihrem Account geworfen worden.