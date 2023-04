Cathy Hummels lässt richtig tief blicken und sieht sich als eine "F*** you Haters Lady"

München - Cathy Hummels lässt die mehr als 697.000 Menschen, die ihr momentan auf Instagram folgen, an ihrem Leben teilhaben. Die 35-Jährige lebt dieses dabei so, wie sie es will. Und genau das hat sie nun einmal mehr deutlich gemacht.

Cathy Hummels (35) will sich nichts vorschreiben lassen. © Angelika Warmuth/dpa

"Alles für Likes & die Quote", leitet die Influencerin, Autorin und Moderatorin, die derzeit bei "Kampf der Realitystars" zu bewundern ist, ihren neuesten Post auf der beliebten Social-Media-Plattform ein.

Zu sehen ist Hummels in ebenjenem auf fünf von sechs Fotos lediglich spärlich bekleidet, ein Blazer mit Blumenmuster verdeckt gerade das Nötigste.

Auf drei dieser Schnappschüsse hält die gebürtige Dachauerin darüber hinaus einen oder gar beide Mittelfinger in die Kamera. Sie will damit eine klare Botschaft an ihre Follower senden - vor allem wohl an solche, die ihr eher kritisch gegenüberstehen.

"Was sagen diese Fotos aus?", fragt Hummels in die Runde. Die Bayerin schiebt zwar ein "keine Ahnung" nach, beantwortet die Frage dann aber doch selbst.



"Ich würde sagen, dass sie mich aber ganz schön gut beschreiben. Girly Flower Power Girl, Sexy Lady, F*** you Haters Lady, Smiley Cat Lady", ist zu lesen. Sie habe einfach einige Facetten in sich, die auch "alle ausgelebt werden wollen und müssen".