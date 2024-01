Cathy Hummels mit krasser Typveränderung: Fans geraten ins Schwärmen

München - Cathy Hummels (35) zeigt sich völlig verändert. Den Followern der Influencerin scheint der neue Look zu gefallen.

Seit der Trennung von Profi-Kicker Mats Hummels (35) ist Cathy auf der Suche nach einem neuen Mr. Right.

In der Kommentarspalte feiern die Fans der Moderatorin den frischen Look. "Wow, grandiose Typveränderung. Jetzt laufen dir noch mehr Männer hinterher", "Sieht richtig fesch aus. Aber mit deinem hübschen Gesicht kannst du alles tragen" und "Gefällt mir mega gut", schwärmen die User.

"Mein Privatleben ist gerade so langweilig. Deswegen hab ich mich für diese neue Frisur entschieden."

"Ich hatte einfach mal Lust auf was Neues. Und wollte ein bisschen Schwung in mein Leben bringen", erklärt Hummels auf Instagram , wo sie sich plötzlich mit neuer Locken-Mähne zeigt.

Während sich Mats in jüngster Vergangenheit mit seiner neuen Flamme zeigte, ist es um Cathy in Sachen Männergeschichten still.