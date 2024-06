Cathy Hummels nach Besuch von Ex Mats emotional: "Manche Dinge ..."

Über 13 Jahre lang waren Cathy (36) und Mats Hummels (35) unzertrennlich. (Archiv) © Matthias Balk/dpa

Auf den Kleinen wartet nämlich ein neuer Lebensabschnitt: Er wird im Herbst eingeschult. Daher trafen sich Mama, Papa und Sohn zum gemeinsamen Schultüte-Basteln.

Cathy postete von der Bastelstunde ein Foto in ihrer Story auf Instagram. "Manche Dinge macht man als Eltern lebenslang gemeinsam. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn", schrieb die Moderatorin zu dem Schnappschuss.

Nach dem Besuch von ihrem Ex-Mann meldete sie sich mit emotionalen Worten zurück. "Mein kleiner Schatz wird so groß und geht einfach bald in die Schule", schniefte Cathy mit traurigem Gesicht in die Kamera.

Das gemeinsame Basteln der Schultüte sei "einfach schön" gewesen.