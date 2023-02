Cathy Hummels oberflächlich, dumm und eine schlechte Mama? Influencerin mit klarer Ansage!

Wenn sie beispielsweise Ludwigs Geburtstag feiere, dann tue sie dies mit vollster Überzeugung und Hingabe. Sie liebe es, in einigen Momenten selbst noch einmal Kind sein und dabei in einer "heilen Welt" ohne "Hass und Missgunst" leben zu können.

Die 35-Jährige ließ eine entsprechend klare Ansage folgen: "Ich lebe mein Leben so, wie ich es will."

Sie frage sich angesichts dessen, was mit "unserer Welt/der Gesellschaft" verkehrt sei, so Hummels.

"Barbie Optik = Barbie Charakter = Oberflächlich = inszeniert = schlechte Mama = dumm …", fasste die gebürtige Dachauerin die in ihren Augen offenbar vorliegende Herleitung vieler Menschen in einem ersten Post extrem heruntergebrochen zusammen.

"Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Barbie, was aber nicht heißt, dass ich deshalb für sehr viele Menschen den Anschein erwecke, mit mir machen zu dürfen, was sie wollen", erklärte die 35-Jährige.

In der fragwürdigen Social-Media-Scheinwelt geht es selten um (innere) Werte. Unter dem Deckmantel der vermeintlich stets vorhandenen Anonymität schreiben viele zudem, was sie sich in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht wohl niemals zu sagen trauen würden - zugleich aber auch das, was sie wirklich von einer Person zu halten oder Situation zu denken scheinen.

"Wisst ihr, wie viele Idioten mein Profil vollspamen und mir nicht mal folgen?", fragte Hummels und ergänzte mit Humor: "Geht's noch undankbarer. Wenn ihr schon Langeweile habt, dann macht mich wenigstens zur Instagram-Millionärin."

Für all jene Menschen, denen es so gehe wie ihr, gab es abschließend noch den wichtigen Ratschlag: "Dreht den Spieß um und schenkt diesen toxischen Menschen keine Aufmerksamkeit, aber auch keinen Hass. Ignoriert sie einfach."