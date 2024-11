Cathy Hummels postet altes Foto: "Schönste Zeit in meinem Leben"

Cathy Hummels (36) hat auf Instagram ein Bild von sich hochgeladen, welches aus der für sie schönsten Zeit ihres Lebens stammt. © Angelika Warmuth/dpa

"Heute vor sieben Jahren, als ich schwanger mit Ludwig war ... die Zeit vergeht so schnell", ist neben einem alten Schnappschuss in einer am gestrigen Sonntag ins Netz gestellten Story auf dem Profil der Münchner Influencerin und Moderatorin zu lesen.

Beim Betrachten des Fotos scheint Hummels sehr nachdenklich geworden zu sein. "Eigentlich wollte ich immer zwei Kinder", führte die 36-Jährige aus. Es mache sie manchmal sogar traurig, Bilder von sich aus inzwischen längst vergangener Zeit anzusehen.

Denn: "Meine Schwangerschaft war die schönste Zeit in meinem Leben." Ihr Kind in sich wachsen zu spüren, sei für sie "das größte Wunder" gewesen - und eines, das sie gern noch einmal erlebt hätte.